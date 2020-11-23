Под Ташкентом люди подобрали детёныша розового пеликана и отвезли в зоопарк

- Узбекистан, общество
- 18:06, 23 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкентский зоопарк посетители привезли розового пеликана. Как оказалось, птица ударилась об электрические провода и упала на землю, где её подобрали очевидцы.
"Вероятно, птица ослабла и отстала от своих сородичей во время осеннего перелета", - говорится в сообщении зоопарка.
Розовый пеликан занесен в Красную книгу Узбекистана и обитает в Южном Приаралье, бассейнах рек Амударья, Зарафшан и Сырдарья.
"Так как это животное редкое, для зоопарка было очень важно его спасти, вылечить и дать возможность жить", - отмечается в сообщении зоопарка.
Взрослые особи пеликанов имеют бело-розовый окрас, но так как пеликан в столичном зоопарке еще подросток, его окрас близок к серо-коричневому.
Но совсем скоро, когда он пройдет важный для своего организма период, окрас его изменится. На данный момент новый жилец проживает отдельно и находится под присмотром специалистов зоопарка.
"Но уже совсем скоро он «выйдет в люди», пообщается с новыми друзьями и покажет себя во всей красе", - говорится в сообщении.