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  23 ноября 2020
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Международные организации объявили всемирный конкурс для восстановления земель в Приаралье

CentralAsia (UZ) -  Всемирный конкурс "Прорывные технологии 2021: восстановление земель в регионе Аральского моря" объявлен рядом международных институтов.

Всемирный банк, Глобальный форум ландшафтов (GLF), Казахстанско-Немецкий университет (DKU), а также Plug and Play (P&P) открывают прием заявок от новаторов со всего мира для участия в этом конкурсе.

Конкурс проводится при поддержке Водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP) и внесет вклад в реализацию Центрально-Азиатской программы Всемирного банка по обеспечению устойчивого ландшафта RESILAND CA+.

В сообщении Всемирного банка говорится, что до 1960-х годов Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

«Однако оно практически полностью исчезло в результате почти 30-летнего использования его водных ресурсов для выращивания различных водоемких сельскохозяйственных культур, включая хлопок и рис. Это привело к катастрофическим последствиям для окружающей среды и экономик стран Центральной Азии, а также оказало негативное воздействие на благополучие и здоровье миллионов людей, проживающих в этом регионе», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Узбекистан и Казахстан страдают от опустынивания и деградации земель. Последствия катастрофы Арала негативно сказываются на урожайности сельскохозяйственных культур, животноводстве и уровне жизни местного населения этих стран. Пустыня Аралкум, возникшая на площади в 5,5 млн. га бывшего морского дна и охватывающая территорию обоих государств, значительно ускорила этот процесс.

Конкурс будет способствовать привлечению прорывных инновационных решений, которые будут использованы для смягчения негативных последствий для местных экосистем в регионе Аральского моря, - считают организаторы.

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