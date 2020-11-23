Теплицы обязаны иметь запас альтернативного топлива, - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министерство энергетики Узбекистана, комментируя обращения в интернете по поводу отключения газоснабжения теплиц, отмечает , что перевод на альтернативные источники топлива в осенне-зимний период предусмотрен в их договорах.

"Тепличные хозяйства относятся к сезонным потребителям природного газа, что отражено в их договорах с газоснабжающими организациями. Согласно документам, в осенне-зимний период сезонные потребители должны иметь запас альтернативного вида топлива, в данном случае это угольная продукция, для его употребления не менее трех месяцев", - отмечается в сообщении министерства.

Более того, руководителям тепличных хозяйств постоянно разъясняется важность полного перехода на альтернативные виды топлива в связи с сезонными ограничениями газа для хозяйствующих субъектов и ростом его потребления приоритетными потребителями, таким, как население и социально важные объекты, например, теплоэлектростанции, обеспечивающие страну электроэнергией.

"При этом изучать такой опыт и применять его на практике сегодня необходимо в каждой теплице в связи с тем, что если не круглый год, то в осенне-зимний период они обязаны уметь использовать альтернативные виды топлива и иметь их соответствующий запас, как предусмотрено договором", - сообщило Минэнерго.

Ранее сообщалось, что фермеры Узбекистана терпят многотысячные убытки в долларах США из-за отключений электричества. В соцсетях распространились фото, на которых изображен падёж птицы в одном из фермерских хозяйств и замёрзшие сельхозкультуры в теплице.