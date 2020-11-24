Внутренняя Монголия пожертвует Монголии медикаменты на 4 миллиона юаней

CentralAsia (MNG) - 23 ноября в режиме онлайн состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии Монголии и Китая по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Встреча прошла под сопредседательством заместителя премьер-министра Монголии Я. Содбаатара и министра торговли Китая Чжун Шаня, на ней присутствовали делегаты из соответствующих министерств и ведомств двух стран.

В ходе встречи китайская сторона проинформировала о решении автономного района Китая Внутренняя Монголия и префектуры Хубэй передать в дар Монголии медицинское оборудование и предметы на сумму 4 миллиона юаней для помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

Кроме того, стороны договорились обогатить Межправительственный план сотрудничества для внесения нового содержания в план «Степная дорога» Монголии и китайскую инициативу «Один пояс — Один путь», а также обновить среднесрочную программу торгово-экономического сотрудничества Монголии и Китая.

Выразив приверженность активному сотрудничеству для достижения цели по доведению двустороннего товарооборота до 10 миллиардов долларов США, стороны заявили о тесном сотрудничестве для обеспечения нормального двустороннего торгово-экономического сотрудничества в максимально возможной степени в условиях пандемической ситуации и продолжения таких мер, как «Зеленые ворота», временное положение Монголии и Китая о портах пересечения границы.

В рамках углубления сотрудничества железных дорог с целью поддержки торговли и транзитных перевозок между двумя странами, делегаты также обменялись мнениями по вопросам, включая определение железнодорожного пункта пересечения границы в порту Гашуунсухайт — Ганцмод, продление Соглашения о приграничной железной дороге между Монголией и Китаем. и открытие железнодорожного пункта пропуска Ханги — Мандал.

Китайская сторона поблагодарила китайский народ за его эмоциональную и материальную поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, включая пожертвование 30 000 овец от монгольского народа.

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