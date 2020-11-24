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  24 ноября 2020
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В Монголии продовольственная помощь будет оказана нуждающимся детям

CentralAsia (MNG) -  23 ноября кабинет министров собрался на нерегулярное заседание и принял решение перераспределить продукты питания, выделенные для программы «Школьный обед» в общеобразовательных школах, а также питание общежитий детских садов и средних школ.

Зарезервированные продукты питания будут выданы семьям с детьми детсадовского и школьного возраста, нуждающимся в продовольственной помощи.

Согласно исследованию Министерства образования и науки, в общей сложности 44 282 ребенка (в том числе 18 646 детей детсадовского возраста и 25 636 детей школьного возраста) подвержены риску недоедания и нехватки продуктов питания.

По оценкам, есть продукты питания на сумму 3,7 млрд.тугриков (примерно $ 1,3 млн), в том числе мясо, муку, овощи, рис и другие продукты, которые доступны по всей стране за счет резервов для программы школьных обедов и для снабжения общежитий.

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