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  24 ноября 2020
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Монгольские студенты летной школы университета Хансео в Южной Корее пожертвовали 4000 масок

CentralAsia (MNG) -  Учащихся в летной школе университета Хансео, Южная Корея, начали кампанию «Эргээд очиx эx орныxоо төлөө» - «За Родину, в которую вернуться» среди монгольских студентов.

И вчера 4000 масок, 1000 перчаток и 500 дезинфицирующих средств для рук были переданы сотрудникам Национального центра гражданской авиации, которые активно участвуют в предотвращении распространения пандемии COVID-19.

Студенты Университета Хансео в Южной Корее присоединяются к инициативе по работе с монгольскими учащимися в других школах Кореи, чтобы обратиться к целевым группам, нуждающимся в помощи, таким как другой персонал и детские дома, работающие над предотвращением распространения коронавируса в стране. Б.Эрдэнэгэрэл, менеджер по международным отношениям в Университете Хансео, сказал, что их поощряют к активному участию.

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