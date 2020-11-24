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  24 ноября 2020
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Торговый центр в приграничном городе Эрээн-Хото Китая жертвует вещи монголам

CentralAsia (MNG) -  Пожертвования китайских торговцев от торговых центров города Эрээн-Хото Китая и частных компаний были переданы в Консульство Монголии в городе.

51 человек занимавщих в торговли в городском торговом центре Tian Li подарил 259 коробок лапши быстрого приготовления, 14 600 масок, 1416 обуви, 52 пакета риса и 3 куртки. Пожертвованные вещи на общую сумму 51 800 юаней.

Директор торгового центра также передал сотрудникам консульства две бочки с дезинфицирующим спиртом, 100 бутылок дезинфицирующего средства и 355 курток (на общую сумму 78 000 юаней). Кампания по сбору средств будет продолжена, сказал директор торгового центра Tian Li.

Пожертвования будут отправляться в Монголию и Государственную чрезвычайную комиссию в едином порядке.

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