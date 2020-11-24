Объем импорта Монголии постоянно снижается больше, чем объем экспорта, - Главное таможенное управление

CentralAsia (MNG) - Общий внешнеторговый оборот за первые 10 месяцев 2020 года достиг 10,42 млрд долларов США, при этом экспорт превышает импорт на 1,55 млрд долларов США, сообщает Главное таможенное управление Монголии.

Товарооборот в октябре вырос на 1,34 миллиарда долларов, но по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 1,17 миллиарда долларов (10,1 процента). За первые 10 месяцев 2020 года было экспортировано товаров на сумму 5,99 миллиарда долларов, что на 8,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти подчеркнули, что объем импорта постоянно снижается больше, чем объем экспорта, что привело к положительному внешнеторговому обороту.

Из экспорта полезные ископаемые составили 4,23 миллиарда долларов (70,6 процента от общего объема экспорта); натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни - 1,32 миллиарда долларов (22,1 процента); кожевенное и кожевенное сырье, кожа и меховые шкуры - 6,9 млн долларов (0,1 процента); а текстильные изделия составили 254,3 миллиона долларов (4,2 процента).

Монголия экспортировала товары в 68 зарубежных стран, включая Китай (73,8 процента), Швейцарию (20,3 процента), Великобританию (1,4 процента) и Сингапур (2,2 процента). Весь экспорт сырой нефти, железных руд и концентратов, цинковых руд и медных концентратов направлялся в Китай, наряду с 95,2% общего экспорта угля, 76,2% экспорта концентрата плавикового шпата и большей частью экспортированных сырых шкур, шкур животных и мытого кашемира. Более 80 процентов от общего объема экспорта гребенного кашемира приходилось на Италию, а 29 процентов концентрата плавикового шпата - в Россию.

Монголия продала 91,1 процент экспортированного золота в Швейцарию, 4,8 процентов в Сингапур и 4,1 процента в Великобританию.

С другой стороны, Монголия импортировала товары из 138 разных стран, а именно из Китая (36,5 процента), России (25,8 процента), Японии (7,8 процента), США (4,7 процента), Южной Кореи (4,4 процента), Германии (3,3 процента). По состоянию на октябрь 2020 года импорт составил 4,43 миллиарда долларов, что на 630 миллионов долларов, или 12 процентов меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Разбивка импортных товаров показывает, что большинство из них составляли машины, оборудование и электрические приборы (20,4 процента от общего объема импорта), полезные ископаемые (18,2 процента), автомобили и самолеты (16,6 процента), а также продукты животного или растительного происхождения и продукты питания (12,3 процента).

В качестве иностранной помощи от международных финансовых и экономических организаций и стран-доноров были импортированы товары на сумму 39,5 миллиона долларов. По странам происхождения 73,6 процента прибыли из США, 5,3 процента из Австрии, 4,6 процента из Китая, 4,5 процента из Германии и 3,4 процента из Швейцарии. Большая часть подаренных товаров поступила из США (75,2 процента), Австрии (12,3 процента) и Японии (2,7 процента).

Товары на сумму 65,6 млн долларов были импортированы в качестве внешнего займа международными финансовыми и экономическими организациями и странами-донорами, и эти товары поступали из разных стран, включая Китай (56,1 процента), Австрию (7,1 процента) и Беларусь (15,8 процента).

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