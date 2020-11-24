Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 932

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, количество жертв вируса остается прежним.

Общее число зараженных в Таджикистане на сегодняшний день составляет 11 932 человек, из них выздоровели 11 312 пациентов, скончались 86 человек, говорится в сообщении.



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