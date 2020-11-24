На утро 24 ноября в Казахстане зафиксировано 678 новых случаев коронавируса. Всего — 126 860

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 678 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 154;

- Павлодарская область - 108;

- Северо-Казахстанская область - 105;

- Костанайская область - 70;

- Акмолинская область - 68;

- город Алматы - 46;

- Западно-Казахстанская область - 33;

- город Нур-Султан - 25;

- Алматинская область - 20;

- Карагандинская область - 15;

- Жамбылская область - 14;

- Атырауская область - 11;

- Актюбинская область - 8;

- город Шымкент - 1.

Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 126 860 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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