На утро 24 ноября в Казахстане зафиксировано 678 новых случаев коронавируса. Всего — 126 860

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 678 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 154;
- Павлодарская область - 108;
- Северо-Казахстанская область - 105;
- Костанайская область - 70;
- Акмолинская область - 68;
- город Алматы - 46;
- Западно-Казахстанская область - 33;
- город Нур-Султан - 25;
- Алматинская область - 20;
- Карагандинская область - 15;
- Жамбылская область - 14;
- Атырауская область - 11;
- Актюбинская область - 8;
- город Шымкент - 1.
Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 126 860 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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