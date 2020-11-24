Узбекистан и Казахстан открыли текстильную фабрику в Туркестане

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в открытии новой текстильной фабрики в Туркестане на юге Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Ожидается, что новое казахстанско-узбекское совместное предприятие, расположенное на территории в два гектара в промышленной зоне Туркестана, создаст более 1000 рабочих мест, а объем инвестиций составил 700 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов США).

Мощность завода оценивается в 13 000 текстильных изделий в месяц.

В ходе встречи премьеры двух стран обсудили торгово-экономическое, инвестиционное, сельское, водно-энергетическое, транспортно-логистическое и таможенное сотрудничество.

Узбекистан — крупнейший торговый партнер Казахстана в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот в 2019 году вырос на 21,2 процента, достигнув 4,5 миллиарда долларов, и стороны намерены довести этот показатель до 10 миллиардов долларов.