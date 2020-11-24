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  24 ноября 2020
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В США наблюдаются огромные очереди на COVID-тест. Видео

CentralAsia (CA) -  В преддверии Дня благодарения 26 ноября американцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди, чтобы сделать тест на коронавирус, сообщает ВВС.

Этот праздник принято отмечать с семьей, и многие надеются, что, сделав тест, они смогут обезопасить себя и близких.

Эксперты считают, что это ложное чувство безопасности: симптомы коронавируса могут появиться в течение двух недель после заражения.

А отрицательный тест, полученный утром, не гарантирует, что человек не заболеет днем.

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