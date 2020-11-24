В США наблюдаются огромные очереди на COVID-тест. Видео

CentralAsia (CA) - В преддверии Дня благодарения 26 ноября американцы по всей стране выстраиваются в огромные очереди, чтобы сделать тест на коронавирус, сообщает ВВС.

Этот праздник принято отмечать с семьей, и многие надеются, что, сделав тест, они смогут обезопасить себя и близких.

Эксперты считают, что это ложное чувство безопасности: симптомы коронавируса могут появиться в течение двух недель после заражения.