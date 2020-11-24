В Самарканде арестованы лица, кто снимал убийство в торговом центре и распространял в соцсетях

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились видео и фотографии, на которых мужчина с окровавленным ножом убивает двух человек в торговом центре в Самарканде. Видеоролики вызвали бурное обсуждение среди пользователей Интернета, сообщает stv.uz.

Исследуя записи, вызвавшие ажиотаж среди населения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что видео и фотоснимки, изображающие жестокость, были сняты и распространены тремя молодыми людьми из Самарканда.

По данным УВД области, в отношении этих лиц составлены административные протоколы и проведена профилактическая разъяснительная работа. Самаркандский городской суд по административным делам назначил распространителям видео административное наказание.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Самарканда 40-летний мужчина прилюдно убил жену и её знакомого, зарезав их кухонным ножом.