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  24 ноября 2020
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В Самарканде арестованы лица, кто снимал убийство в торговом центре и распространял в соцсетях
Предыстория: В торговом центре Самарканда мужчина прилюдно убил жену и её знакомого (осторожно, видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились видео и фотографии, на которых мужчина с окровавленным ножом убивает двух человек в торговом центре в Самарканде. Видеоролики вызвали бурное обсуждение среди пользователей Интернета, сообщает stv.uz.

Исследуя записи, вызвавшие ажиотаж среди населения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что видео и фотоснимки, изображающие жестокость, были сняты и распространены тремя молодыми людьми из Самарканда.

По данным УВД области, в отношении этих лиц составлены административные протоколы и проведена профилактическая разъяснительная работа. Самаркандский городской суд по административным делам назначил распространителям видео административное наказание.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Самарканда 40-летний мужчина прилюдно убил жену и её знакомого, зарезав их кухонным ножом.

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