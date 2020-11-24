В Самарканде арестованы лица, кто снимал убийство в торговом центре и распространял в соцсетях

- Узбекистан, происшествия
- 9:23, 24 ноября 2020
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|Предыстория: В торговом центре Самарканда мужчина прилюдно убил жену и её знакомого (осторожно, видео)
CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились видео и фотографии, на которых мужчина с окровавленным ножом убивает двух человек в торговом центре в Самарканде. Видеоролики вызвали бурное обсуждение среди пользователей Интернета, сообщает stv.uz.
Исследуя записи, вызвавшие ажиотаж среди населения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что видео и фотоснимки, изображающие жестокость, были сняты и распространены тремя молодыми людьми из Самарканда.
По данным УВД области, в отношении этих лиц составлены административные протоколы и проведена профилактическая разъяснительная работа. Самаркандский городской суд по административным делам назначил распространителям видео административное наказание.
Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Самарканда 40-летний мужчина прилюдно убил жену и её знакомого, зарезав их кухонным ножом.