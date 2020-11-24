В Казахстане число вылечившихся от коронавируса резко возросло за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 113 646 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 835;
- Алматы - 14 646;
- Атырауская область - 11 248;
- Карагандинская область - 10 535;
- Восточно-Казахстанская область - 10 294;
- Западно-Казахстанская область - 7101;
- Шымкент - 5160;
- Северо-Казахстанская область - 5114;
- Алматинская область - 4918;
- Павлодарская область - 4612;
- Жамбылская область - 4180;
- Акмолинская область - 4160;
- Костанайская область - 3635;
- Туркестанская область - 3374;
- Актюбинская область - 3306;
- Мангистауская область - 3280;
- Кызылординская область - 3248.
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