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  24 ноября 2020
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В Казахстане число вылечившихся от коронавируса резко возросло за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 113 646 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 835;

- Алматы - 14 646;

- Атырауская область - 11 248;

- Карагандинская область - 10 535;

- Восточно-Казахстанская область - 10 294;

- Западно-Казахстанская область - 7101;

- Шымкент - 5160;

- Северо-Казахстанская область - 5114;

- Алматинская область - 4918;

- Павлодарская область - 4612;

- Жамбылская область - 4180;

- Акмолинская область - 4160;

- Костанайская область - 3635;

- Туркестанская область - 3374;

- Актюбинская область - 3306;

- Мангистауская область - 3280;

- Кызылординская область - 3248.

Коронавирус в Казахстане
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