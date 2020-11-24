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  24 ноября 2020
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Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс передачи власти Джо Байдену, который считается победителем президентских выборов.

Трамп обратился главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и своей администрации и призвал «делать то, что необходимо» относительно первоначальных процедур, связанных с передачей полномочий следующей администрации. Таким образом Трамп, по сути, распорядился начать процесс передачи власти демократу Байдену.

«В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое», - написал Трамп в Твиттере.

7 ноября Байден был объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. Официальные результаты обработки бюллетеней будут объявлены в декабре.

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