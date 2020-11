Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс передачи власти Джо Байдену, который считается победителем президентских выборов.

Трамп обратился главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и своей администрации и призвал «делать то, что необходимо» относительно первоначальных процедур, связанных с передачей полномочий следующей администрации. Таким образом Трамп, по сути, распорядился начать процесс передачи власти демократу Байдену.

«В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое», - написал Трамп в Твиттере.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020