В Узбекистане против женщин, проверивших девушку на девственность, возбуждено уголовное дело (видео 18+)

- Узбекистан, происшествия
- 9:54, 24 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как группа женщин устроила молодой девушке проверку на девственность.
Как сообщили в пресс-службе УВД Хорезмской области, инцидент произошел 7 октября в Ургенче.
Правоохранительные органы установили личности женщин, принимавших участие в инциденте.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
«Послезавтра будет Всемирный день борьбы с насилием против женщин. Это видео отлично показывает «достижения» Узбекистана в борьбе с гендерным насилием. Но важнее устраивать показы мод, чем поднимать вопросы сломанных из-за культа девственности женских судеб», - отмечается в комментарии к видео в одной из групп в соцсетях.