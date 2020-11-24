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  24 ноября 2020
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В Узбекистане против женщин, проверивших девушку на девственность, возбуждено уголовное дело (видео 18+)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как группа женщин устроила молодой девушке проверку на девственность.

Как сообщили в пресс-службе УВД Хорезмской области, инцидент произошел 7 октября в Ургенче.

Правоохранительные органы установили личности женщин, принимавших участие в инциденте.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«Послезавтра будет Всемирный день борьбы с насилием против женщин. Это видео отлично показывает «достижения» Узбекистана в борьбе с гендерным насилием. Но важнее устраивать показы мод, чем поднимать вопросы сломанных из-за культа девственности женских судеб», - отмечается в комментарии к видео в одной из групп в соцсетях.

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