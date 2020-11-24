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  24 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявили 32 новых случая коронавируса. Всего — 672

CentralAsia (MNG) -  За понедельник в Монголии проведено 4535 тестов на коронавирус, и 32 из них дали положительные результаты. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

Таким образом, на сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 672 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 342 человека выздоровели.

Коронавирус в Монголии
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