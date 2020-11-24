Путь к спасению уже виден, - Борис Джонсон о коронавирусе в Европе

CentralAsia (CA) - Карантин в Англии, вступивший в силу в начале ноября, завершится как и планировалось 2 декабря. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Великобритании, выступая в парламенте.



Борис Джонсон пояснил, что карантин сменит трехступенчатая система локальных ограничительных мер, которая действовала в октябре и показала свою эффективность, а также массовое тестирование.



Хорошие новости о вакцине от британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами из Оксфорда также придали оптимизма главе правительства: Джонсон заявил, что Великобритания заказала 100 миллионов доз новой вакцины.



«2020 год стал во многих отношениях трагическим. Многие потеряли близких и столкнулись с финансовым крахом. Зима обещает быть тяжелой, и Рождество окажется не таким, как обычно, до весны ещё далеко. Но мы прошли самый крутой поворот, и путь к спасению уже виден», - передает слова Джонсона телеканал Euronews.



Оптимизм премьер-министра по поводу трехуровневой системы не разделяет лидер лейбористской оппозиции Кир Стармер.



«Премьер-министр предлагает вернуться к трехуровневой системе. Это рискованно, предыдущая система не работала. Зоны первого уровня переместились на второй; почти все зоны второго уровня оказались на третьем, а последние так там и остались, пришлось вводить карантин», - заявил он.



Также после 40-дневного карантина в Барселоне открылись бары, рестораны и кафе в связи со стабилизацией эпидемической обстановки. До сих пор здесь торговали только навынос. Тем не менее комендансткий час будет действовать в главном городе Каталонии. Местные власти предупредили, что в случае роста показателей заражения, ограничения вернутся.



Власти автономного сообщества Мадрид также не исключают частичной отмены ограничений в преддверии рождественских праздников.



А во Франции граждане с нетерпением ожидают выступления президента республики, оно намечено на вечер вторника. Как ожидается, Эммануэль Макрон объявит о постепенном смягчении карантина, первым шагом которого станет открытие магазинов, возможно, уже в ближайшие выходные.

