Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира

Илон Маск

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель, изобретатель, инженер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса, сообщает РИА Новости.



В рейтинге Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска выросло до 127,9 миллиарда долларов, увеличившись за год на 100,3 миллиарда долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.

Билл Гейтс опустился на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.



На первом месте по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет около 182 миллиардов долларов.



Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.



Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.