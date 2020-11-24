Взрыв под Ташкентом, унёсший жизни отца и сына, произошёл из-за некачественного монтажа газопровода

CentralAsia (UZ) - Взрыв в Кибрайском районе Ташкентской области, в результате которого погибли отец и сын, произошел из-за некачественной прокладки газопровода. По данным Генпрокуратуры, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«В ходе досудебного расследования прокуратура Ташкентской области установила, что прокладка подземного полиэтиленового газопровода, подключенного к газораспределительной установке высокого давления (ГРС), возле дома, где произошла утечка газа, была произведена некачественно», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, в результате возникла трещина в соединении подземного полиэтиленового газопровода возле дома, из которого произошла утечка природного газа, газ скопился в подвале квартиры, что в свою очередь привело к взрыву.

23 ноября 2020 года прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело по статье 258 УК Узбекистана ( Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа на улице Гулистан-3, в Кибрайском районе Ташкентской области, погибли два человека, отец и сын.