Монголия отметит День независимости

CentralAsia (MNG) - В соответствии с законом о государственных праздниках в Монголии 26 ноября отмечается государственный праздник — День провозглашения.

Монголия в понедельник отметила 96-ю годовщину провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции страны. Впервые 26 ноября был объявлен всенародным праздником 23 года назад и с тех пор отмечается как День независимости.

В этом году исполняется 96 лет со дня принятия первой Конституции Монголии, провозглашающей Монгольскую Народную Республику.

26 ноября 1924 года 77 делегатов первого Государственного хурала приняли первую Конституцию страны и провозгласили Монголию республикой.

Это стало поворотным событием в политической жизни Монголии, которая, сменив монархию, перешла на республиканскую форму правления. С принятием первой Конституции это укрепило социально-экономические достижения и объявил, что все земли, ресурсы, леса и животные находятся в собственности граждан Монголии.

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