Китай запустил на Луну возвращаемый беспилотный космический аппарат
- Азия и мир, общество
- 11:00, 24 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Китай запустил на Луну возвращаемый беспилотный космический аппарат «Чанъэ-5», пишет ВВС.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Великий поход-5) стартовала с космодрома Вэньчань на острове Хайнань. Космический зонд в рамках миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю.
Миссия продлится 23 дня, 16 декабря зонд должен вернуться. В случае удачного возвращения Китай станет третьей за 40 с лишним лет страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию и доставить с Луны образцы.