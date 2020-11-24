Китай запустил на Луну возвращаемый беспилотный космический аппарат

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CentralAsia (CA) - Китай запустил на Луну возвращаемый беспилотный космический аппарат «Чанъэ-5», пишет ВВС.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Великий поход-5) стартовала с космодрома Вэньчань на острове Хайнань. Космический зонд в рамках миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю.

Миссия продлится 23 дня, 16 декабря зонд должен вернуться. В случае удачного возвращения Китай станет третьей за 40 с лишним лет страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию и доставить с Луны образцы.