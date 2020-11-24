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  24 ноября 2020
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В Туркменистане введен запрет на передвижение пожилых людей

CentralAsia (TM) -  Власти Туркменистана ограничили передвижение лиц, которые входят в группу риска по инфекционным заболеваниям. Официально в стране не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

«В целях предотвращения завоза и распространения на территории Туркменистана острых инфекционных заболеваний… вводятся ограничения на передвижения лиц, входящих в группу риска, в том числе граждан старше 50 лет, по междугородним и межобластным маршрутам»,— сообщает туркменский новостной портал Orient. Так, ограничены командировки в регионы для сотрудников старше 50 лет.

Несмотря на то что в Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, в стране действуют масочный режим и другие ограничения — для работы транспорта, культурных учреждений, предприятий торговли.

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