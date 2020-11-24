Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 71 847

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 71 847 (+188).

По данным Минздрава, новые 188 случаев заболевания выявлены в семи областях страны.

За день скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов составило 604.

Из 2125 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 213 находятся в тяжёлом состоянии, а 48 - в критическом.