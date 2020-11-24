В Ташкенте произошла потасовка между сотрудниками Нацгвардии и работниками рынка (видео)

В Ташкенте произошла потасовка между сотрудниками Нацгвардии и работниками рынка

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как между сотрудниками Нацгвардии Узбекистана и молодыми людьми произошёл конфликт, переросший в рукопашный бой.



Как сообщается, инцидент произошел на территории известного рынка «Чорсу» в столице.

«Вот посмотрите, 5 сотрудников Нацгвардии против одного», - комментирует одна из очевидцев драки.

Позже в Нацгвардии Узбекистана прокомментировали инцидент. По данным ведомства, инцидент произошел 22 ноября.

«Когда сотрудники стояли на территории рынка и к ним обратился мужчина. Он сказал, что заплатил продавцу пиротехники 260 тыс. сумов. Однако продавец не отдал товары и убежал», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

В это время другие лица начали оскорблять мужчину, который обратился к сотрудникам Нацгвардии за помощью, и оправдывать продавца пиротехники.

«Чтобы не было лишних проблем, мужчина был доставлен в ближайшее отделение ОВД. Правоохранители попытались успокоить других мужчин, которые заступились за продавца пиротехники, но один из них оскорбил сотрудника Нацгвардии и поднял на него свои руки», - отметили в силовом ведомстве.

В результате сотрудники были вынуждены применить силу. Нарушители общественного порядка были доставлены в отделение ОВД. В настоящее время идет проверка.