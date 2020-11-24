[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте произошла потасовка между сотрудниками Нацгвардии и работниками рынка (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как между сотрудниками Нацгвардии Узбекистана и молодыми людьми произошёл конфликт, переросший в рукопашный бой.

Как сообщается, инцидент произошел на территории известного рынка «Чорсу» в столице.

«Вот посмотрите, 5 сотрудников Нацгвардии против одного», - комментирует одна из очевидцев драки.

Позже в Нацгвардии Узбекистана прокомментировали инцидент. По данным ведомства, инцидент произошел 22 ноября.

«Когда сотрудники стояли на территории рынка и к ним обратился мужчина. Он сказал, что заплатил продавцу пиротехники 260 тыс. сумов. Однако продавец не отдал товары и убежал», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

В это время другие лица начали оскорблять мужчину, который обратился к сотрудникам Нацгвардии за помощью, и оправдывать продавца пиротехники.

«Чтобы не было лишних проблем, мужчина был доставлен в ближайшее отделение ОВД. Правоохранители попытались успокоить других мужчин, которые заступились за продавца пиротехники, но один из них оскорбил сотрудника Нацгвардии и поднял на него свои руки», - отметили в силовом ведомстве.

В результате сотрудники были вынуждены применить силу. Нарушители общественного порядка были доставлены в отделение ОВД. В настоящее время идет проверка.

print
  • В Нью-Йорке сотни тел умерших во время пандемии с весны находятся в холодильниках, - Wall Street Journal
  • Монголка получила приз за телешоу о японских военнопленных
  • В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровели 514 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com