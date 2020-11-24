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  24 ноября 2020
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В Каире обсуждены вопросы восстановления прямых чартерных авиарейсов Душанбе — Шарм-эль-Шейх

CentralAsia (TJ) -  В Каире посол Таджикистана в Египте Заробиддин Косими встретился с министром туризма и древностей страны Халидом Аль-Инани.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере туризма, изучения историко-культурного наследия и музейного дела. Стороны подчеркнули свою готовность к укреплению и расширению сотрудничества.

В частности, было отмечено, что необходимо восстановить прямые чартерные авиарейсы Душанбе-Шарм-эль-Шейх и краткосрочные учебные курсы в Египте для работников сферы туризма и музеев Таджикистана.

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