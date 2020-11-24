Баскетбольная команда Монголии квалифицирована на финал мирового тура FIBA 3x3

CentralAsia (MNG) - Баскетбольная команда «Ulaanbaatar MMC Energy» из Монголии выходит на финал мирового тура FIBA 3x3 World Tour Jeddah Final 2020 в Джидде 2020.
«Ulaanbaatar MMC Energy» прошла квалификацию для участия в финале мирового тура ФИБА 3x3 в 2020 году, который состоится в Джидде, Саудовская Аравия, 18-19 декабря 2020 года. Чтобы пройти квалификацию, команды должны были финишировать в топ-12 в сезоне World Tour.
Список из 12 команд-участниц, отсортированных по турнирной таблице:
1. Riga (Латвия) - 320 баллов
2. Liman (Сербия) - 320 баллов
3. NY Harlem (США) - 179 баллов
4. Novi Sad (Сербия) - 170 баллов
5. Utena Uniclub (Литва) - 150 баллов
6. Jeddah (Саудия Арабия) - 140 баллов
7. Lausanne Katapult (Швейцария) - 135 баллов
8. Piran (Словения) - 130 баллов
9. Sakiai Gulbele (Литва) - 118 баллов
10. Ub (Сербия) - 98 баллов
11. Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия) - 53 баллов
12. Amsterdam (Нидерланды) - 50 баллов.
Amsterdam и Princeton имели равные 50 очков и одинаковый процент побед, а голландцы квалифицировались на основе третьего тай-брейка, среднего количества очков.
Utena Uniclub, Ub и Ulaanbaatar MMC Energy дебютируют в финале мирового тура (последний становится первой монгольской командой, которая это сделала).
Остальные девять уже участвовали в прошлом году в финале Utsunomiya Final, в котором Novi Sad выиграла свой 4-й титул чемпионата мира по баскетболу 3x3.
источник: worldtour.fiba3x3.com