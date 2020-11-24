Баскетбольная команда Монголии квалифицирована на финал мирового тура FIBA 3x3

CentralAsia (MNG) - Баскетбольная команда «Ulaanbaatar MMC Energy» из Монголии выходит на финал мирового тура FIBA 3x3 World Tour Jeddah Final 2020 в Джидде 2020.

«Ulaanbaatar MMC Energy» прошла квалификацию для участия в финале мирового тура ФИБА 3x3 в 2020 году, который состоится в Джидде, Саудовская Аравия, 18-19 декабря 2020 года. Чтобы пройти квалификацию, команды должны были финишировать в топ-12 в сезоне World Tour.

Список из 12 команд-участниц, отсортированных по турнирной таблице:

1. Riga (Латвия) - 320 баллов

2. Liman (Сербия) - 320 баллов

3. NY Harlem (США) - 179 баллов

4. Novi Sad (Сербия) - 170 баллов

5. Utena Uniclub (Литва) - 150 баллов

6. Jeddah (Саудия Арабия) - 140 баллов

7. Lausanne Katapult (Швейцария) - 135 баллов

8. Piran (Словения) - 130 баллов

9. Sakiai Gulbele (Литва) - 118 баллов

10. Ub (Сербия) - 98 баллов

11. Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия) - 53 баллов

12. Amsterdam (Нидерланды) - 50 баллов.

Amsterdam и Princeton имели равные 50 очков и одинаковый процент побед, а голландцы квалифицировались на основе третьего тай-брейка, среднего количества очков.

Utena Uniclub, Ub и Ulaanbaatar MMC Energy дебютируют в финале мирового тура (последний становится первой монгольской командой, которая это сделала).

Остальные девять уже участвовали в прошлом году в финале Utsunomiya Final, в котором Novi Sad выиграла свой 4-й титул чемпионата мира по баскетболу 3x3.

источник: worldtour.fiba3x3.com

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