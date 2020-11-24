Рустам Эмомали с официальным визитом прибыл в Москву (фото)

Рустам Эмомали с официальным визитом прибыл в Москву

CentralAsia (TJ) - Сегодня начался официальный визит председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустами Эмомали в Россию. Об этом сообщает НИАТ «Ховар».

В московском аэропорту «Внуково-2» делегацию встретили заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Ильяс Умаханов и другие официальные лица.

Рустами Эмомали сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата Маджлиси.

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