Пассажирский автобус загорелся в Ташкенте

- Узбекистан, происшествия
- 13:18, 24 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 24 ноября, в 06:13 утра на Ташкентской малой кольцевой автодороге, загорелся автобус.
Как сообщает МЧС, возгорание произошло в тот момент, когда водитель рейсового автобуса № 116 выехал из автопарка в сторону конечной станции, для того, чтобы набрать первых пассажиров.
Пожарно-спасательные расчёты Ташкентского Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. В 06:26 пожар был локализован, а в 06:39 полностью ликвидирован.
По предварительной версии причиной воспламенения автобуса стало короткое замыкание, произошедшее в моторном отсеке. В результате данного инцидента никто не пострадал. Перед началом возгорания водитель автобуса успел вовремя выбраться из салона.