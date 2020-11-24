Пассажирский автобус загорелся в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 24 ноября, в 06:13 утра на Ташкентской малой кольцевой автодороге, загорелся автобус.

Как сообщает МЧС, возгорание произошло в тот момент, когда водитель рейсового автобуса № 116 выехал из автопарка в сторону конечной станции, для того, чтобы набрать первых пассажиров.

Пожарно-спасательные расчёты Ташкентского Управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. В 06:26 пожар был локализован, а в 06:39 полностью ликвидирован.

По предварительной версии причиной воспламенения автобуса стало короткое замыкание, произошедшее в моторном отсеке. В результате данного инцидента никто не пострадал. Перед началом возгорания водитель автобуса успел вовремя выбраться из салона.