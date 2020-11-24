ООН поможет пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе

// The New York Times

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что прекращение огня позволит гуманитарным организация получить доступ к мирному населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, в том числе к людям, вынужденным покинуть свои дома. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Нью-Йорке.



По его словам, в ходе телефонных переговоров с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что ООН готова оказать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, и намерена сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Эта информация, как подчеркнул Дюжаррик, была передана и сопредседателям Минской группы ОБСЕ.



«В ответ на запрос Российской Федерации и при уточнении дальнейших деталей о роли и особенностях оперативной деятельности «Российского межведомственного центра по гуманитарному реагированию», генсекретарь подтверждает, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и соответствующие учреждения ООН готовы – как только позволят обстоятельства – к сотрудничеству и обсуждению возможного взаимодействия и совместной работы на местах, в том числе для проведения первичной независимой межведомственной оценки ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях с целью получения полноценной картины гуманитарных нужд», - добавил Дюжаррик.

