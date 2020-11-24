[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ООН поможет пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе
// The New York Times

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что прекращение огня позволит гуманитарным организация получить доступ к мирному населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, в том числе к людям, вынужденным покинуть свои дома. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Нью-Йорке.

По его словам, в ходе телефонных переговоров с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул, что ООН готова оказать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, и намерена сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Эта информация, как подчеркнул Дюжаррик, была передана и сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

«В ответ на запрос Российской Федерации и при уточнении дальнейших деталей о роли и особенностях оперативной деятельности «Российского межведомственного центра по гуманитарному реагированию», генсекретарь подтверждает, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и соответствующие учреждения ООН готовы – как только позволят обстоятельства – к сотрудничеству и обсуждению возможного взаимодействия и совместной работы на местах, в том числе для проведения первичной независимой межведомственной оценки ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях с целью получения полноценной картины гуманитарных нужд», - добавил Дюжаррик.

print
  • На утро 24 ноября в Казахстане зафиксировано 678 новых случаев коронавируса. Всего — 126 860
  • В России впервые выявили более 25 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
  • Под Ташкентом люди подобрали детёныша розового пеликана и отвезли в зоопарк


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com