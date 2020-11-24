UNIСEF поставит 2 миллиарда доз вакцины от COVID в развивающиеся страны

CentralAsia (UZ) - Детский фонд ООН (UNIСEF) заявил 23 ноября, что планирует в следующем году в рамках «гигантской операции» поставить в 92 развивающиеся страны два миллиарда доз вакцины от COVID-19 и миллиард шприцев.

UNIСEF, крупнейший покупатель вакцин, ежегодно закупает, как правило, более двух миллиардов доз вакцин от инфекционных заболеваний для плановой иммунизации и реагирования на вспышки почти в 100 странах. «Этот беспрецедентный опыт включает координацию тысяч поставок с различными требованиями по холодильным установкам, что делает UNIСEF экспертом в управлении поставок продукции с требованиями по температурному режиму, что особенно необходимо во время этого исторического мероприятия», — заявили в агентстве ООН.

UNIСEF сообщил, чтобы работает с сотнями партнеров по авиаперевозкам грузов, а также с глобальными логистическими компаниями для регулирования вопросов логистики в рамках «крупнейшей и самой оперативной из когда-либо проводившихся подобных операций».

«Это бесценное сотрудничество будет иметь большое значение для обеспечения достаточных транспортных мощностей ради исторической и грандиозной операции», — сказала Этлева Кадилли, директор отдела снабжения UNIСEF.

В выходные лидеры крупнейших экономик мира пообещали «не жалеть усилий», чтобы обеспечить справедливое распределение и доступность вакцин от COVID-19 для всех и поддержать уязвимые страны с сильно пострадавшей от пандемии экономикой. Но вслед за оптимистичным обещанием лидеров «Большой двадцатки» появились предупреждения европейских политиков, которые заявили, что богатые страны скупают вакцины, в то время как бедные не обладают масштабными возможностями для покупки.