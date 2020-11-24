В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 24,3 тыс. человек

Москва

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявлено 24 326 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб страны по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5230 (21,5%). Таким образом, всего в РФ нарастающим итогом выявлено 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекциию

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 73,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 362 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 480 тыс. 896 человек.

