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  24 ноября 2020
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В России число жертв коронавируса превысило 37 тысячи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончался 491 человек, сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 80 и Москве – 76.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 37 031 человека. Всего с начала пандемии в РФ коронавирус выявлен у 2,1 млн человек, выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 480 896 пациентов.

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