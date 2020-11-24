В России число жертв коронавируса превысило 37 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончался 491 человек, сообщает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 80 и Москве – 76.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 37 031 человека. Всего с начала пандемии в РФ коронавирус выявлен у 2,1 млн человек, выздоровели — 1,6 млн, под медицинским наблюдением остаются 480 896 пациентов.