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  24 ноября 2020
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Узбекистан намерен закупить вакцины от коронавируса для всего населения страны, - СМИ Британии
Предыстория: К середине 2021 года в Узбекистане планируют вакцинировать от коронавируса 60% населения

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан заказал по одной дозе вакцины Covid-19 на каждого гражданина страны. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Издание опубликовало список стран, заказавших закупку вакцины COVID-19. В этом списке наряду с Индией, Бразилией, другии странами Латинской Америки и Индонезией находится Узбекистан. Все эти страны заказали разовую дозу вакцины для каждого гражданина страны.

Канада, расположившаяся на вершине списка, заказала почти 10 доз на каждого гражданина, Австралия и Великобритания - в среднем по 6 доз, США и европейские страны - 3 дозы, а Япония и Непал - 2 дозы.

Узбекистан, как активный член ВОЗ и ее Европейского регионального бюро, также присоединился к программе вакцинации от коронавируса. В настоящее время механизм COVAX поддерживает девять вакцин от COVID-19.

В настоящее время Узбекистан участвует в третьей фазе испытаний китайской вакцины от коронавируса и готовится протестировать ее на 5000 добровольцах. Ранее сообщалось, что к июню 2021 года в Узбекистане планируется вакцинировать 60% населения от коронавируса.

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