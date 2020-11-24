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  24 ноября 2020
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Парламент Казахстана начал процедуру отмены смертной казни

CentralAsia (KZ) -  Депутаты Мажилиса Казахстана взяли в разработку законопроект об отмене смертной казни, передает Tengrinews.kz.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Мухтар Ерман на заседании Мажилиса рассказал, что второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, направленный на отмену смертной казни, подписан 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.

«Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу данный законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года», - сказал он.

Ранее Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни, соответствующий документ подписал в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН.

Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году.

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