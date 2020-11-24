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  24 ноября 2020
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В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

CentralAsia (CA) -  в Европе каждыйе 17 секунд от коронавируса умирает один человек, ежедневно в Европе в среднем погибает 4,5 тысячи человек, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19», - приводи его слова РИА Новости.

«В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тысячи человек ежедневно. Введение общего карантина можно избежать, если мы все приложим усилия» - добавил Клюге.

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