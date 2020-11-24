МЧС Узбекистана проверяет печи в частных домах из-за роста отправлений угарными газами

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана проводят выездную разъяснительную работу, чтобы предотвратить отравление угарным газом. Об этом 23 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь министерства Мурод Содиков.

По его словам, по всей стране создано 812 рабочих групп по предотвращению отравления граждан угарным газом.

«Они ходят по домам и сообщают о любых неисправностях в системе отопления в соответствующие органы», - сказал чиновник. Кроме того, если в нагревательных печах обнаруживаются какие-либо дефекты, они устраняются с помощью специалистов », - сказал Мурод Содиков.

Ежегодно зимой в Узбекистане сотни людей отравляются угарным газом. 20 ноября Генпрокуратура сообщила, что за сутки угарным газом отравились девять человек.

В МЧС заявили, что за зимний сезон 2019/2020 было зафиксировано 55 случаев отравления угарными газами, в результате которых 75 человек пострадали и 73 человека погибли.