Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения

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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Я хорошо осведомлен о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство», - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что «интересам Беларуси и Венесуэлы и их народов, безусловно, отвечало бы дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества, конструктивного взаимодействия на международной арене».

Николас Мадуро родился 23 ноября 1962 года в городе Каракас. Он является президентом Венесуэлы с 2013 года.