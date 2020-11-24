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  24 ноября 2020
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Лукашенко поздравил Мадуро с днем рождения
Мадуро
Мадуро

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Я хорошо осведомлен о ваших усилиях по проведению внутринационального диалога в целях нормализации ситуации в Венесуэле. Надеюсь, что скоро они позволят преодолеть те трудности, с которыми столкнулось государство», - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что «интересам Беларуси и Венесуэлы и их народов, безусловно, отвечало бы дальнейшее расширение многопланового двустороннего сотрудничества, конструктивного взаимодействия на международной арене».

Николас Мадуро родился 23 ноября 1962 года в городе Каракас. Он является президентом Венесуэлы с 2013 года.

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