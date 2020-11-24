Мужчина, убивший супругу и ее знакомого в ТЦ Самарканда, прокомментировал преступление

Задержанный

CentralAsia (UZ) - В Самарканде, мужчина, убивший супругу и ее знакомого, дал первые показания, сообщает издание upl.uz.

Ранее сообщалось о том, что житель Самарканда убил свою жену и ее знакомого в одном из торговых центров.

"Я их увидел в магазине Самсунг. Они ходили взявшись за руки. Я сам не понимаю, как подошел и нанес им ножевые удары. Начал понимать происходящее как только вышел из магазина", - цитирует издание мужчину.

Задержанный отметил, что его супруга после того, как начала заниматься предпринимательством начала употреблять алкогольные напитки и переписываться с мужчинами в социальных сетях. По словам мужчины, он несколько раз предупреждал свою жену, однако она "продолжала вести разгульный образ жизни". У пары осталось трое детей.