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  24 ноября 2020
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Шестнадцатилетняя американка первой набрала 100 млн подписчиков в TikTok

CentralAsia (CA) -  Шестнадцатилетняя американка Чарли Дамелио первой в TikTok набрала 100 миллионов подписчиков, сообщает The Verge.

Такого результата девушке удалось достичь за полтора года. В соцсети она публикует ролики с танцами под популярные песни.

Отмечается, что Чарли могла и раньше преодолеть заветную отметку, но в ноябре она выложила видео с семейного ужина, которое не понравилось поклонникам и потеряла более чем полмиллиона подписок. в 2019 году она заработала в TikTok 4 миллиона долларов.

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