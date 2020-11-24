Шестнадцатилетняя американка первой набрала 100 млн подписчиков в TikTok
- Азия и мир, общество
- 16:34, 24 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Шестнадцатилетняя американка Чарли Дамелио первой в TikTok набрала 100 миллионов подписчиков, сообщает The Verge.
Такого результата девушке удалось достичь за полтора года. В соцсети она публикует ролики с танцами под популярные песни.
Отмечается, что Чарли могла и раньше преодолеть заветную отметку, но в ноябре она выложила видео с семейного ужина, которое не понравилось поклонникам и потеряла более чем полмиллиона подписок. в 2019 году она заработала в TikTok 4 миллиона долларов.