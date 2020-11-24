Узбекистан запустил электронную платформу трудовых мигрантов и российских работодателей

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в России запустило электронную платформу трудовых мигрантов и российских работодателей - https://uzjobs.ru.

Как сообщили в пресс-службе посольства, портал разработан в целях дальнейшего усовершенствования деятельности по поддержке и оказанию содействия трудовым мигрантам, находящихся на территории РФ и желающих трудоустроиться в российские компании, фирмы и предприятия.

На сайте размещаются вакансии российских работодателей с условиями труда и оплаты, что позволит нашим гражданам, остающимся на территории России найти подходящую себе работу.

"Данный проект позволит не только помочь нашим гражданам, оказавшимся без работы и средств к существованию, но привлечь российских работодателей, заинтересованных в в организованном подборе трудовых ресурсов", - отмечается в сообщении.



На портале будут регулярно размещаться и обновляться предложения российских работодателей с разъяснением условий и оплаты труда. Граждане Республики Узбекистан могут отправить соответствующие заявки, воспользовавшись специальной формой.