Душанбе принял эстафету культурной столицы СНГ. Фото

CentralAsia (TJ) - Столица Таджикистана, город Душанбе официально принял эстафету от города Шымкент в Казахстане и станет культурной столицей Содружества в 2021 году. Об этогм сообщили в мэрии душанбе.



В историко-культурном комплексе «Цитадель» в Шымкенте состоялась церемония закрытия года «Шымкент - культурная столица СНГ - 2020» и передачи эстафеты городу Душанбе на 2021 год.

⇳



После выступления Акима города Шымкент, со специальным праздничным поздравлением жителям и гостям города обратился исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и в торжественной обстановке передал эстафету городу Душанбе.



Как сообщает Азия-Плюс, с таджикской стороны с приветственной речью выступил генеральный консул Таджикистана в городе Алматы Бахадур Назир.



Символический караван, наполненный 2200 (в знак возраста города Шымкент), 2200 тумарами и 2200 луковицами тюльпанов отправился по Шелковому Пути в город Душанбе.



По решению глав государств СНГ на заседании Совета в 2018 году таджикская столица стала культурной столицей СНГ в 2021 году. Ее цель - развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения