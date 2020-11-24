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  24 ноября 2020
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Душанбе принял эстафету культурной столицы СНГ. Фото

CentralAsia (TJ) -  Столица Таджикистана, город Душанбе официально принял эстафету от города Шымкент в Казахстане и станет культурной столицей Содружества в 2021 году. Об этогм сообщили в мэрии душанбе.

В историко-культурном комплексе «Цитадель» в Шымкенте состоялась церемония закрытия года «Шымкент - культурная столица СНГ - 2020» и передачи эстафеты городу Душанбе на 2021 год.


После выступления Акима города Шымкент, со специальным праздничным поздравлением жителям и гостям города обратился исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и в торжественной обстановке передал эстафету городу Душанбе.

Как сообщает Азия-Плюс, с таджикской стороны с приветственной речью выступил генеральный консул Таджикистана в городе Алматы Бахадур Назир.

Символический караван, наполненный 2200 (в знак возраста города Шымкент), 2200 тумарами и 2200 луковицами тюльпанов отправился по Шелковому Пути в город Душанбе.

По решению глав государств СНГ на заседании Совета в 2018 году таджикская столица стала культурной столицей СНГ в 2021 году. Ее цель - развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества.

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