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  24 ноября 2020
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Эксперт рассказал, почему лучше отказаться от смартфона с большим экраном

CentralAsia (CA) -  Смартфон с большой диагональю не так хорош, как может показаться. Разработчики больше не увеличивают размер экрана на новых моделях, да и мода на так называемые «лопаты» прошла, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Смартфон с большим экраном не нужен по нескольким причинам. Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке. Если часто пользоваться таким гаджетом могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки», - объясняет эксперт.

Во-вторых, телефон с большим экраном часто неудобно класть в передний карман и приходится его засовывать в задний. И в этом случае есть вероятность случайно сесть на него и погнуть корпус, отмечает он.

Кроме того, в ночное время яркость экрана может создавать избыточный свет и вызывать резь в глазах. «Также яркий и большой экрана инстинктивно привлекает внимание прохожих и недоброжелателей в том числе», - добавил специалист .

Неслучайно ведущие разработчики смартфонов больше не увеличивают размер экрана. Оптимальным для использования является телефон в ширину 6-8см и в длину 10-15см, заключил эксперт.

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