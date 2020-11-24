В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 71 920

CentralAsia (UZ) - Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 71 920 (+73). Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

2 - в Кашкадарьинской области;

4 - в Сурхандарьинской области;

5 - в Республике Каракалпакстан;

5 - в Джизакской области;

10 - в Ташкенте;

11 - в Ферганской области;

36 - в Ташкентской области.

К этому часу в стране скончался еще один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составило 605.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 118, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 197 пациентов.