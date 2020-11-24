В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 71 920

- Узбекистан, общество
- 17:18, 24 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 71 920 (+73). Новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
2 - в Кашкадарьинской области;
4 - в Сурхандарьинской области;
5 - в Республике Каракалпакстан;
5 - в Джизакской области;
10 - в Ташкенте;
11 - в Ферганской области;
36 - в Ташкентской области.
К этому часу в стране скончался еще один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составило 605.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 118, показатель выздоровления соответствует 96%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 197 пациентов.