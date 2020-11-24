Коронавирус у норок обнаружили еще в одной стране

CentralAsia (CA) - В Польше на ферме у восьми норок обнаружен новый вид коронавируса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у животных выявили вирус SARS-CoV-2.



Результат подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время проводятся углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.



В Польше в последнее время наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы максимальные значения - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки. В последние дни количество ежесуточно выявляемых зараженных снижается. Во вторник лабораторные исследования выявили 10 139, в понедельник 15 002 новых носителей коронавируса, в воскресенье - 18 467.



Впервые у норок коронавирус был зафиксирован в Швеции.