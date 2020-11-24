В Узбекистане прокурор попросил 8,5 лет тюрьмы для мужчины, избивавшего жену и заставившего съесть фекалии с памперса

CentralAsia (UZ) - В Самаркандском городском суде по уголовным делам 23 ноября прошёл суд по делу мужчины, который систематически избивал жену и заставил съесть фекалии с памперса.

Прокурор попросил для мужчины наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, сообщает Daryo.

Подсудимый Ш.К. в своей речи извинился перед всеми, в том числе и перед супругой, и сообщил, что он даже после отбытия наказания будет жить вместе с ней.

Пострадавшая сообщила, что не согласна далее жить вместе с мужем.

Суд объявил перерыв до 1 декабря.

Летом текущего года в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина зверски ногами и руками избивает свою жену. После того, как блогер обнародовала инцидент и распространила видео, мужчину арестовали, а женщину с детьми поместили в специальный центр, выдав ей охранный ордер.