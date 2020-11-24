В Узбекистане прокурор попросил 8,5 лет тюрьмы для мужчины, избивавшего жену и заставившего съесть фекалии с памперса

- Узбекистан, общество
- 17:35, 24 ноября 2020
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|Продолжение: В Самарканде муж, избивавший жену многие годы, заставил её съесть содержимое подгузника, - СМИ
|Предыстория: В Узбекистане распространилось видео с жестоким избиением женщины. На её мужа возбуждено уголовное дело (видео)
CentralAsia (UZ) - В Самаркандском городском суде по уголовным делам 23 ноября прошёл суд по делу мужчины, который систематически избивал жену и заставил съесть фекалии с памперса.
Прокурор попросил для мужчины наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, сообщает Daryo.Подсудимый Ш.К. в своей речи извинился перед всеми, в том числе и перед супругой, и сообщил, что он даже после отбытия наказания будет жить вместе с ней.
Пострадавшая сообщила, что не согласна далее жить вместе с мужем.
Суд объявил перерыв до 1 декабря.
Летом текущего года в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина зверски ногами и руками избивает свою жену. После того, как блогер обнародовала инцидент и распространила видео, мужчину арестовали, а женщину с детьми поместили в специальный центр, выдав ей охранный ордер.