Мужчина захватил в заложники шестерых детей под Петербургом
- Азия и мир, происшествия
- 17:51, 24 ноября 2020
- Просмотров: 205
CentralAsia (CA) - Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Младшему ребенку три года, старшему — пятнадцать лет.
Они находятся в доме на Пролетарской улице в Колпино. По словам собеседника агентства, злоумышленник пьян и вооружен топором.
В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с 38-летним мужчиной переговоры, но пока он не выдвинул требований.
Как сообщил источник РИА Новости, у захватчика есть "серьезные финансовые проблемы".