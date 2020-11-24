Мужчина захватил в заложники шестерых детей под Петербургом

CentralAsia (CA) - Мужчина захватил в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

В МВД сообщили, что детей удерживает в квартире их отец. Младшему ребенку три года, старшему — пятнадцать лет.

Они находятся в доме на Пролетарской улице в Колпино. По словам собеседника агентства, злоумышленник пьян и вооружен топором.

В полицию обратилась его жена, которая не смогла попасть в квартиру. Сотрудники правоохранительных органов ведут с 38-летним мужчиной переговоры, но пока он не выдвинул требований.

Как сообщил источник РИА Новости, у захватчика есть "серьезные финансовые проблемы".