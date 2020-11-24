В Узбекистане помощника председателя Верховного суда судят за мужеложство, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Около недели назад Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении 44-летнего помощника председателя Верховного суда по статье 120 Уголовного кодекса («Мужеложство»), сообщает независимое узбекскоязычное издание Эльтуз, со ссылкой на собственные источники информации.

Издание предупреждает, что имя чиновника, являющегося помощником председателя ВС Казимжона Камилова, редакции известно, однако, соблюдая презумпцию невиновности, сайт раскрывать его не будет, передает Азия Терра.

Как утверждает издание со слов информатора, решение проблемы своего помощника Камилов поручил председателю коллегии по уголовным делам Верховного суда И. Муслимову. Тот же, в свою очередь, обратился в СГБ.

Согласно этой информации, сотрудники оперативного управления СГБ задержали преступника, вымогавшего деньги, именно по звонку Муслимова и заявлению потерпевшего.

Другой источник заметил, что после ареста подозреваемый заявил, что «вести себя подобным образом» (требовать деньги – ред.) вынудил его сам жалобщик.

После того, как его доставили в следственный изолятор на «Гвардейской» в Ташкенте, он сообщил, что те 17 тысяч долларов, якобы требуемых «шантажистом», на самом деле были неоплаченными долгами помощника председателя Верховного суда, которые он, несмотря на свои обещания, так и не выплатил.

Задержанный рассказал, что он является активным геем, а 44-летний мужчина – его любовником: «Помощник Камилова должен был заплатить мне 17 тысяч долларов за то, что я постоянно удовлетворял его [интимные прихоти]. Но он, в нарушение своего обещания, долг так и не заплатил».

«Чтобы доказать свои утверждения, шантажист предоставил соответствующие видеоролики», - отметил независимый источник, близкий к изданию.

По его словам, подозреваемый постоянно вел видеодоказательства того, как он удовлетворял своеобразные запросы жалобщика в обмен на деньги.

В итоге СГБ, отложив расследование в отношении подозреваемого, открыла дополнительное дело по статье 120 («Мужеложство») УК против самого заявителя – того самого 44-летнего помощника председателя Верховного суда.

Как сообщил еще один источник, долгие годы сотрудничающий с Эльтузом, в рамках данного уголовного дела к расследованию были привлечены также некоторые руководители и должностные лица, работающие в Верховном суде, Министерстве юстиции и Законодательной палате Олий Мажлиса (нижней палате парламента – ред.) и состоявшие в близких связях с помощником Камилова.

Мужеложство (гомосексуализм) в Узбекистане считается преступлением средней тяжести, а уличенные в нем граждане могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 3 лет.

Среди постсоветских республик уголовное наказание за гомосексуализм в настоящее время сохраняется только в Узбекистане и Туркменистане.