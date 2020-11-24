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  24 ноября 2020
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В Узбекистане пенсионерка упала в 19-метровый колодец и выжила

CentralAsia (UZ) -  В поселке Лалмикор в Узбекистане 69-летняя женщина упала в 19-метровый колодец и выжила. Пенсионерку вытащили спасатели, выяснилось, что женщина не получила не получила серьезных травм, сообщает МЧС.

По данным министерства, 24 ноября, примерно в 07:30 утра жительница посёлка Галляяаральского района, пытаясь набрать воды из домашнего колодца, по неосторожности в него упала.

На место инцидента оперативно приехал спасательный отряд районного Управления МЧС.

Глубина колодца составила 19 метров. На дно посредством каната спустился спасатель, который благополучно поднял на поверхность пожилую хозяйку дома. Её сразу же направили в больницу.

Серьёзных травм пострадавшая не получила. Её состояние врачи оценивают как положительное.

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