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  24 ноября 2020
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Власти района в Намангане объяснили видео с запертой в коровнике женщиной-инвалидом
Предыстория: В Узбекистане мужчина содержал в коровнике свою сестренку с умственными отклонениями (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина-инвалид, запертая в сарае. Видео вызвало обсуждения среди пользователей соцсетей.

На видео женщина плачет, запертая в сарае, и просит еды.

Для выяснения ситуации дом, снятый на видео, посетила группа из администрации Давлатабадского района. Выяснилось, что на видео заснята Юлдузхон Зиядова, родившаяся в 1970 году в Намангане, в настоящее время проживающая со своим братом Эркиным Зиядовым в махалле Юкори Регистан Давлатабадского района.

Комментируя видео, мужчина рассказал, что его сестра свободно гуляет по дому.

По словам мужчины, его сестра в тот день она зашла в сарай кормить скотину, и заперлась, сама того не понимая. Она начала звать на помощь, не в состоянии понять, как открыть дверь. Брата и невестки женщины на тот момент не было дома.

Женщина направлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

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