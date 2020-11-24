Власти района в Намангане объяснили видео с запертой в коровнике женщиной-инвалидом

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена женщина-инвалид, запертая в сарае. Видео вызвало обсуждения среди пользователей соцсетей.

На видео женщина плачет, запертая в сарае, и просит еды.

Для выяснения ситуации дом, снятый на видео, посетила группа из администрации Давлатабадского района. Выяснилось, что на видео заснята Юлдузхон Зиядова, родившаяся в 1970 году в Намангане, в настоящее время проживающая со своим братом Эркиным Зиядовым в махалле Юкори Регистан Давлатабадского района.

Комментируя видео, мужчина рассказал, что его сестра свободно гуляет по дому.

По словам мужчины, его сестра в тот день она зашла в сарай кормить скотину, и заперлась, сама того не понимая. Она начала звать на помощь, не в состоянии понять, как открыть дверь. Брата и невестки женщины на тот момент не было дома.

Женщина направлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.